Düzce'de İlkokul Öğrencilerine Spor Kültürü ve Eğitim Projesi Semineri

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde Düzce'de ilkokul öğrencilerine yönelik olarak Spor Kültürü ve Eğitim Projesi seminer düzenlendi. Seminerde öğrencilere Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim sertifikası verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde Düzce'de ilkokul öğrencilerine yönelik olarak Spor Kültürü ve Eğitim Projesi seminer düzenlendi.

Spor kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak, çocukları erken yaşlarda spor ile tanıştırmak ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde düzenlenen Spor Kültürü ve Eğitim Projesi TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Bilal Porsun ve TMOK Spor Kültürü Olimpik Eğitim Projeler Koordinatörü Sibel Yazgan Tel, Düzce'de ilkokul öğrencilerine eğitim verdi. İl merkezinde 5 ayrı okulda bin 500 öğrenciye eğitim programı uygulandı. Seminere katılan öğrencilere Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim sertifikası verildi.

Projede 2006 yılından bu yana 60 farklı kenti ziyaret ettiklerini ve 5 binden fazla okulda 2,5 milyondan fazla öğrenciye ulaşarak spor kültürünü aşıladıklarını anlatan Seyit Bilal Porsun, olimpizmin bir yaşam felsefesi olduğunu belirtti. Porsun, "Olimpik düşüncenin temel ilkelerinden birisi de ulusal ve evrensel barışın korunması ve sürdürülmesi için gençliğin; ayırım gözetilmeden birbirini anlama, dostluk, dayanışma ve sporda erdemlilik olgusu içinde spor aracılığıyla eğitilmesidir. Olimpik düşüncenin yaygınlaştırılması bir eğitim ve kültür olayıdır. Günümüzde spor kültürü, insanın gelişim ve çağdaşlaşmasının bir göstergesi olarak görülmektedir. Böyle bir değişimin ancak düzenli ve planlı bir eğitim stratejisi ile gerçekleşebileceği de açıktır. Okullarımızda yapılan araştırmalar çocuklarımızın yüzde 97'sinin ülkemizde de olimpiyat oyunları düzenlenmesini istediğini ortaya çıkarmıştır. Bu da çocuklarımızın spor kültürü ve olimpik eğitimi benimsediklerinin bir göstergesidir" dedi.

Seminerde interaktif olarak öğrencilere sunum yapan Sibel Yazgan Tel, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye onayı ile Türkiye'de ilköğretim okullarına girme hakkına sahip tek proje olan OLİ, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından dünya çapında olimpik değerler eğitimi programı yapılan en iyi projeler arasına dahil edilmiş ödüllü bir projedir. Akademisyenler ve çocuk psikologları iş birliğiyle ilgili yaş grubundaki çocukların ilgi ve algılamalarına uygun olarak sürekli geliştirilen sunumlar; spor, sağlık, beslenme, çevre duyarlılığı, insan vücudu, olimpiyat oyunları, spor dalları, spor kültürü ve ahlakı, fair play gibi konularda çocukların öğrenirken eğlenmelerini hedefleyen çeşitli videolar, çizgi filmler, küçük yarışmalar ve renkli görsellerle işlenmektedir" diye konuştu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da ülke sporunun gelişmesinin çocuk ve gençlerin spor kültürünü kazanmasıyla mümkün olacağını belirterek, "Gelecek yıllarda ülkemizi farklı branşlarda temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi amacıyla hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu fikirle Bakanlığımız ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde Spor Kültürü ve Eğitim Projesi düzenlenen eğitimde, Düzce'de 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerine spor kültürü kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu seminerin ilimizde gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Projenin maskotu OLİ, seminerde çocuklarla farklı aktivitelere katılırken, onlarla oyun oynadı. İlkokul öğrencileri, OLİ ile bol bol fotoğraf çektirdi. - DÜZCE