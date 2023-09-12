Düzce'de 45 Okul Servis Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul servis araçlarını denetledi. Kusurlu görülen 45 servis sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başladı. Okulların açılmasıyla Düzce Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polisler servis araçlarına yönelik denetimleri sıklaştırdı. Çocukların evlerinden okullarına daha güvenli seyahat etmeleri için yapılan denetimde 307 servis denetlendi. Denetimde Karayolları Trafik Kanunu'nun 75. maddesi gereği 45 araç sürücüsüne 64 bin 387 TL cezai işlem uygulandı. - DÜZCE