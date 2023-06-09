Düzce'de 1 Yılda 3 Bin 815 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi

Düzce Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarmanın iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde ilkokul 3. sınıf öğrencilerine trafik kuralları anlattı. Eğitimlerde trafik işaret ve işaretçileri, araç kullanım ana kuralları, yayaların uyması gereken kurallar ile üst geçitlerin kullanımına ilişkin kurallar hakkında bilgi verildi. Çocukların ilgiyle takip ettiği eğitimlerde hem eğlenceli hem de bilgi dolu anlar yaşandı.