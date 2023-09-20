Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Yeni Dönem Başvuruları Başlıyor

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Çocuk Üniversitesi, yeni dönem başvurularının 25 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek olan eğitimler, hafta içi atölyelerinin yanı sıra cumartesi günleri de çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam edecek. 7-13 yaş grubunda 22, 5-6 yaş grubunda 7 farklı branşta derslerin verileceği Çocuk Üniversitesi'nde eğitimler 2 Ekim'de başlayacak.