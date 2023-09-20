Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Yeni Dönem Başvuruları Başlıyor
Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Çocuk Üniversitesi, yeni dönem başvurularının 25 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek olan eğitimler, hafta içi atölyelerinin yanı sıra cumartesi günleri de çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam edecek. 7-13 yaş grubunda 22, 5-6 yaş grubunda 7 farklı branşta derslerin verileceği Çocuk Üniversitesi'nde eğitimler 2 Ekim'de başlayacak.
Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Çocuk Üniversitesi, yeni dönem başvuruları 25 Eylül'de başlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzman eğitmenler eşliğinde yeni dönem eğitimlerine başlayacak Çocuk Üniversitesi, hafta içi atölyelerinin yanı sıra cumartesi günleri de belirli branşlarda çocukların gelişimine katkı sağlamayı sürdürecek.
Eğitim atölyeleriyle yeni dönemde 7-13 yaş grubunda 22, 5-6 yaş grubunda 7, cumartesi atölyelerinde ise 5 branşta ders verilecek.
Çocuk Üniversitesinde eğitimler, 2 Ekim'de başlayacak.