Düzce Belediyesi BELMEK, Aziziye İlkokulu öğrencilerini ağırladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 6 noktada 59 farklı branşta binlerce kişiye eğitim veren Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursunu (BELMEK), Aziziye İlkokulu öğrencileri yerinde gördü.

Düzce Belediyesi BELMEK kadın ve gençlerin meslek edinmesi, serbest zamanlarını değerlendirmesi noktasında binlerce Düzcelinin hayata açılan kapısı olmasının yanında verilen eğitimlerin her noktaya ulaşması adına artı sosyal çalışmalarda gerçekleştiriyor. 2023-2024 döneminde el sanatlarından kişisel gelişime, tarım faaliyetlerinden bilişim sistemlerine, hizmet sektörü, yabancı dil ve görsel sanatlara 59 farklı branştaki eğitimleri 6 farklı noktada kursiyerlerle buluşturan BELMEK, sosyal farkındalığın arttırılması noktasında da önemli adımlar atıyor.

Bu çerçevede, BELMEK'in Aziziye Mahallesinde bulunan merkez binasını ziyaret eden Aziziye İlkokulu öğrencileri, ilk olarak meslek edindirme kursları konusunda BELMEK koordinatörü İlknur Bahar tarafından bilgilendirildi. Ardından devam eden kurs salonlarını gezen çocuklar, meraklı gözlerle takip ederek eğitimlere katılım sağladı.

Eğlenceli bir gün geçiren öğrenciler, ziyaret sonunda BELMEK yönetici ve kursiyerleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE