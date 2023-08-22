Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen özel yetenek sınavında, dünyanın en önemli sorunu olan gıda krizine dikkat çekildi. Sınava katılan öğrenciler, ayçiçeği ve mısır temalı kompozisyonlar çizerek krizi anlattılar.

Dünyanın en önemli sorunu gıda krizine özel yetenek sınavında dikkat çekildi

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 2023-2024 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yapıldı. Sınavda dünyanın en önemli sorunu gıda krizine dikkat çekildi.

Güzel Sanatlar Fakültesinin içerisinde düzenlenen Resim Bölümü için gerçekleştirilen özel yetenek sınavına Türkiye'nin değişik illerinden birçok aday müracaat etti. Sınav öncesi sınava katılan tüm öğrenciler başarı dileklerini ileten Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, Güzel Sanatlar Fakültesinin ilk olarak 2020-2021 yılında Resim Bölümüne öğrenci aldığını ve bu yıl dördüncü sınavı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kavukçu, sınava 250'i aşkın öğrencinin müracaat ettiğini bunlardan 30 kişinin alınacağını belirtti.

"Tema ayçiçeği ve mısır oldu"

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, dünyanın en önemli sorunu gıda krizine özel yetenek sınavında dikkat çekmeye çalıştıklarını kaydederek, "Bu sınavdaki temamız gıda krizi üzerine oldu. Gıda krizi üzerine düşünmelerini sağlamak için bir çalışma olacak. Bizde Ayçiçek ve mısır üzerinden bu krizi anlatan bir kompozisyon oluşturduk. Öğrenciler Ayçiçek ve mısır resimlerini, desenlerini çizerek hem bu kriz üzerinde bir yaşanmışlığı sağlamış olacaklar" dedi.

Öte yandan öğrenciler fakülte içerisinde üniversiteli olabilmek için ter dökerken aileleri de fakülte bahçesinde onları bekleyerek aynı heyecanı yaşadılar. Bazı aileler Kur'an-ı Kerim okuyarak çocukları için dua etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin sınav sonuçları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi web sayfasında duyurulacak.

Sınava giren öğrencileri ziyaret eden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'te adaylara başarı temennisinde bulunarak özel yetenek sınavına öğrenci adaylarından yoğun ilgi olduğunu ifade etti.