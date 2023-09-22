Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine kaliteli ve uygun fiyata yemek

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilerin kaliteli ve uygun fiyata yemek yiyebileceklerini ifade etti.

Kızıltoprak, yemekhane personeli yaptığı toplantının ardından öğrencilerin yemekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Rektör Kızıltoprak,"Yemekhane personelimizle birlikte öğrencilerimize sunacağımız menülerin denetimlerini yaptık. Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik, yemek salonlarımızı kontrol ettik. Keyifli bir hazırlık toplantısı yaptık. Öğrencilerimize sunduğumuz yemek evimizde tükettiğimiz yemek kalitesinde ve aynı zamanda kolayca alabilecekleri en uygun fiyatta tuttuk. Mümkün olduğunca yemek menülerimizi haftada 2 kırmızı et, 1 beyaz et ve mevsim sebzeleriyle ve bakliyatlarla menülerimizi oluşturduk. Öğrencilerimizin gelişmelerine katkı sağlayacak ve yemek yerken arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı sağlayacak şekilde yemek salonlarımızı düzenledik" dedi.

"Bir baba olarak öğrencilerin beklentilerini biliyorum" diyen Rektör Kızıltoprak, "Rezervasyon sistemiyle öğrencilerimizin hangi yemekleri arzuladıklarını da tespit edeceğiz. Hangi menü türlerinde yoğunlaşacağımızı göreceğiz. Bu şekilde hem yemek israfını önleyeceğiz hem de öğrencilerimiz kaliteli yemeği en uygun fiyata almış olacaklar. Ben de üniversite öğrencisi olan üç çocuk babasıyım. Öğrencilerin yemekhanelerden beklentilerini çok iyi biliyorum. Öğrencilerimiz çok kıymetli ve her şeyin en iyisini en kalitelisini hak ediyor; onları dört gözle bekliyoruz.Bütün öğrencilerimize iyi bir eğitim öğretim hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.