Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Gastro İnovasyon Merkezi ve Sanayi Mektebi'nde düzenlenen 7 eğitim programına katılan 184 kişiye sertifika verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen moda tasarımı, aşçı yardımcılığı, dış ticaret ve barista eğitimlerine katılan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

DTSO ve UNDP işbirliğindeki mesleki eğitim programları tamamlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gastro İnovasyon Merkezi ve Sanayi Mektebi'nde 7 eğitim programına katılan 184 kişiye sertifika verildi.

Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi ve Sanayi Mektebi'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteğiyle faaliyet yürüten moda tasarımı, aşçı yardımcılığı, dış ticaret ve barista eğitimlerine katılan 184 kişi için sertifika töreni düzenlendi.

Gastro İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen törene DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Nevin İl, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Luise Vinton, UNDP Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı Miodrag Diragisic, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve kursiyerler katıldı.

Gastro İnovasyon Merkezinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, piyasa koşullarına göre merkezde eğitimler açacaklarını söyledi.

Merkezde 184 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını ifade eden Kaya, "Gerek Sanayi Mektebinde gerekse Gastro İnavasyon Merkezinde ekibimizle birlikte kentimizin sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa eğitimler düzenliyoruz. Burada yazılım, moda tasarım, aşçı yardımcılığı ve barista eğitimini tamamlayan yaklaşık 184 kursiyerimize sertifika verdik. Bu tür eğitimleri sanayi mektebinde ve Gastro İnovasyon Merkezi'nde devam ettireceğiz. Biz oda olarak sadece eğitim verip sertifikasını evde saklayan kursiyerler istemiyoruz. DTSO olarak Sanayi Mektebi ve Gastro İnovasyon Merkeziyle ortaklaşa önemli hedeflerimizden bir tanesi budur" dedi.

"Burada verilen eğitimleri alan çocukları, gençlerimizi maksimum seviyede elimizden geldiğince tamamını özel işletmelerde istihdam edecek çalışmayı da başlatacağız" diye konuşan Kaya, "Bununla ilgili de odamızda bir yapı kurduk ve buradaki Sanayi Mektebiyle işbirliği halinde bunu geliştireceğiz. Talepleri ve vereceğimiz eğitimi tamamen iş insanlarımızın ihtiyacı talebi doğrultusunda vereceğiz" ifadelerinde bulundu.

Yapılan konuşmalarını ardından düzenlenen törenle kursiyerlere sertifikaları verildi.