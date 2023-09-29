Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencileri Yemek Zammına Tepki Gösterdi

Ege Üniversitesi'nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri de yemek zammına tepki gösterdi. Öğrenciler, "Enflasyonun her geçen gün artması, ekonomik krizin derinleşmesi ve tüm bunların da yüksek kiralar ve faturalar olarak bize yansıması zaten hali hazırda biz öğrencilerin sırtında büyük bir yükken, yemekhane zammı da sırtımıza yeni bir yük olmuş durumda. Kararın tekrardan gözden geçirilmesini ve kararın muhatabı olan biz öğrencilerin de sürece dahil edilerek yemekhaneye yapılan fahiş zammın geri çekilmesini; sağlıklı, hijyenik, nitelikli, doyurucu öğünlerin bulunduğu yemekhane hizmetinin sunulmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

DEÜ yönetiminin yüzde 200'e varan zam yapması üzerine geçen yıl 5,80 TL olan yemek fiyatı 17 TL'ye çıktı. DEÜ Öğrencileri Dayanışması grubu da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla zamlara tepki gösterdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencileri Dayanışması grubu imzasıyla bugün yapılan açıklama şöyle:

"Dokuz Eylül Üniversitesi, yemekhane ücretlerine uygulamış olduğu yeni zamla beraber bir öğün yemeğin fiyatını 5,80 TL'den 17 liraya çıkararak yaklaşık yüzde 200 oranında zam gerçekleştirmiş oldu. Haftalık yapmadığımız durumda ise artık tek bir öğün yemeğin fiyatı 67 TL.

Enflasyonun her geçen gün artması, ekonomik krizin derinleşmesi ve tüm bunların da yüksek kiralar ve faturalar olarak bize yansıması zaten hali hazırda biz öğrencilerin sırtında büyük bir yükken, yemekhane zammı da sırtımıza yeni bir yük olmuş durumda. Ay sonunu nasıl getireceğimizin hesabını yaparken, barınmak için başımızı sokacak bir yer ararken şimdi de nasıl besleneceğimizi düşünüyoruz. Öğrenim hayatımız sürerken part-time veya full-time işlerde çalışmadan yaşayamadığımız gerçeği göz önünde bulundurulduğunda bu zammın kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur! Üniversite yönetimi almış olduğu bu kararla öğrencileri görmezden gelmiş ve krizin faturasını biz öğrencilere kesmeyi tercih etmiştir. Her krizde ilk gözden çıkarılanların öğrenciler olmasını kabul etmiyoruz. Kararın tekrardan gözden geçirilmesini ve kararın muhattabı olan biz öğrencilerin de sürece dahil edilerek yemekhaneye yapılan fahiş zammın geri çekilmesini; sağlıklı, hijyenik, nitelikli, doyurucu öğünlerin bulunduğu yemekhane hizmetinin sunulmasını talep ediyoruz."