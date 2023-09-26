Dokuz Eylül Üniversitesi de yemek fiyatlarına yüzde 200 zam yaptı

KERİM UĞUR

İzmir Ege Üniversitesi'nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi de yemek fiyatlarına yüzde 200 dolayında zam yaptı. 5,80 TL olan günlük yemek ücreti, 17 liraya çıkarıldı. Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Ümit Akıncı, "Krize dönen barınma sorunu nedeniyle kayıt yaptıramayan ya da kayıt yenileyemeyen öğrencilere derslere aç giren öğrenciler de eklenecek" diyerek zamlara tepki gösterdi.

Yükseköğretim kurumlarında yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala üniversiteler, yemekhane ücretlerine arka arkaya zam yapmaya başladı. Ege Üniversitesi'nde 6,5 TL olan yemek ücretinin yüzde 200'ü aşan zamla 20 TL'ye çıkarılmasının ardından bir zam haberi de Dokuz Eylül Üniversitesi'nden geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde geçen yıl günlük 5,80 TL olan yemek ücreti bu yıl yüzde 200'e varan oranda zam yapılarak 17 TL oldu.

"YEMEK HİZMETİNE ULAŞILMADA ZORLUK ÇEKİLİYOR"

Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Ümit Akıncı, yemek ücretlerine gelen zamlara tepki gösterdi. Akıncı, şunları söyledi:

"Hükümetin enflasyonla mücadele programlarını art arda açıklarken ve TÜİK'in enflasyonu düşük tutma çabası devam ederken gelen zam haberleri tam tersi yönde. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm üniversite emekçileri, kamusal kaynaklardan karşılanması gereken yemek hizmetine ulaşmakta gün geçtikçe daha da zorlanıyor. Geçtiğimiz günlerde öğrencilerin barınma sorunu gündemimizdeyken bugün yemek zamları gündemimizin merkezine oturdu. Görünen o ki, krize dönen barınma sorunu nedeniyle kayıt yaptıramayan ya da kayıt yenileyemeyen öğrencilere derslere aç giren öğrenciler de eklenecek. Üniversitelerde yemek hizmeti kamusal kaynaklarca finanse edilmesi gereken hizmetlerin başında gelmektedir. Özellikle barınmanın ulaşımın gün geçtikçe daha da ulaşılamaz olduğu başta öğrenci kesimi için 'enflasyonla mücadele' adına konuşmalar yapmak yerine gerçek politikalar üretip bu hizmetlerin her kesim için adil ve ulaşılabilir olmasını sağlayacak politikalar gecikmeksizin hayata geçirilmelidir. Özel bütçeli kurumlar olan üniversiteler, kendilerine tahsis edilen bütçeleri Sayıştay raporlarına konu olacak şekilde değil, yemek hizmetine, öğretim hizmetine, barınma hizmetine yani asli olarak yürütmekle yükümlü oldukları faaliyetlere ayırmalıdır. Ege Üniversitesi yönetiminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimine de çağrımızdır: Yapılan yemek zamları geri alınmalı, üniversitenin tüm bileşenleri, ulaşılabilir ve nitelikli yemek hizmetine kavuşturulmalıdır"