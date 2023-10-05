Doğuştan serebral palsi hastası genç üniversite hayalini gerçekleştirdi

Destek almadan kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yürüyemeyen doğuştan serebral palsi hastası Serhat Yiğit Güzelgöz, Serabral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra girdiği 2023-YKS'de yüzde 75 burslu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı'nı kazandı. Güzelgöz, 2 Ekim'den itibaren üniversite eğitimine başladı. Üniversite hayalini gerçekleştiren Güzelgöz, azmiyle çevresine örnek oldu. Anne ve babasının desteğiyle üniversiteyi kazandığını belirten Güzelgöz, "İlk başta 'kazanamam' diye düşünmüştüm. Umutsuzluğum vardı; ama geldiğimiz süreçte kazandım. Sağlık okumam konusunda eczacılık bitirmiş olan ablam bana ilham oldu" dedi.

Kendisi gibi özel gereksinim duyan gençlere üniversite sınavı konusunda tavsiye vermek istediği belirten Güzelgöz, "Onlara pes etmemelerini, hayallerinin peşinden koşmalarını öneririm. Üniversite sınavı bize özel bir sınav olabilirdi. Daha özel sorular, daha özel bir ortam, hazırlık olabilirdi, kendimi daha rahat hissederdim. Buna rağmen hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.

Baba Erdal Güzelgöz ise oğlunun üniversite hazırlık sürecinde bir yandan fizik tedavilerinin devam ettiğini, oğluna eğitim hayatı boyunca yanında yürümesi için yardım ettiğini belirtti. Karagöz, "Üniversitede de servis tutsak bile servise binemeyecek kadar fiziki problemleri olduğu için arabayla biz kendimiz gelip götürüyoruz. Okulda da nezaret edeceğiz başında. Çünkü kendi ihtiyaçlarını karşılama konusunda çok zayıf" diye konuştu.