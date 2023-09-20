Doğa Koleji öğrencileri Climate Bridge Projesi'nde iklim eğitimine katıldı

Doğa Koleji öğrencileri, AB Erasmus+ KA220-SCH Okul Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları Programı kapsamında Climate Bridge Projesi'nin ilk öğrenme hareketliliği olan iklim eğitimine katıldı. Proje, iklim değişikliği ile mücadelede bilinçlendirme ve teşvik amacı gütmektedir.

Doğa Koleji öğrencileri "AB Erasmus+ KA220-SCH Okul Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları Programı" kapsamında Climate Bridge Projesi'nin ilk öğrenme hareketliliği olan iklim eğitimine katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji, Can Eğitim Grubu çatısı altında Türkiye'nin en köklü ve yenilikçi vakıf üniversitelerinden İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yer alıyor.

Kolej, 100'ü aşkın kampüsünde öğrencilerine sağladığı temel eşitlik ilkesiyle dünya standartlarında eğitim vermeye, uluslararası vizyona sahip, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

Doğa Koleji öğrencileri, Climate Bridge Projesi'nin ilk öğrenme hareketliliği olan ve proje ortakları CeFAS kuruluşu tarafından İtalya'nın Lecce şehrinde düzenlenen "Being an Eco-Leader" isimli eğitim programına katıldı.

İklim değişikliği ile mücadelenin teşvik edilmesi hedefleniyor

Proje koordinatörü Yunanistan Sivitanideios Lisesi'nden öğrenci ve öğretmenler ile proje ortağı kuruluşlardan temsilcilerin de yer aldığı programda katılımcılar, CeFAS tarafından gerçekleştirilen "İklim değişikliği ile Mücadele", "Sürdürülebilir Tarım" ve "Sürdürülebilir Gıda Üretimi" konularında uygulama atölyelerine katıldı ve uzmanlardan eğitim aldı.

Lise düzeyindeki gençlerde bütüncül bir çevre yaklaşımı oluşturmak, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesi konusunda öğrencilerin çevreye duyarlı dünya vatandaşları olmalarını teşvik etmek amacıyla yola çıkan Climate Bridge Projesi'nin ortakları Yunanistan (Koordinatör), Türkiye (Doğa Koleji), Kıbrıs, İtalya, İspanya ve Litvanya'dan eğitim ve iklim alanında faaliyet gösteren kurumlardan oluşuyor.

Eğitim programıyla Avrupa genelindeki öğretmen ve öğrencilerin iklim değişikliği ile mücadelede bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor.