Doğa Koleji'nde okul açılış töreni düzenlendi.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen 2023-2024 eğitim öğretim yılına "merhaba" dedi. 100'ü aşkın kampüsü bulunan Doğa Koleji'nde de ilk gün heyecanı yaşandı.

Doğa Koleji öğrencileri uzun bir aranın ardından okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu.

Can Eğitim Grubu çatısı altında Türkiye'nin köklü ve yenilikçi vakıf üniversitelerinden İstanbul Bilgi Üniversitesi ile birlikte yer alan Doğa Koleji, 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerine sağladığı temel eşitlik ilkesiyle Türkiye'nin dört bir yanında dünya standartlarında eğitim vermeye, uluslararası vizyona sahip, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

Doğa Koleji'nde okulun ilk gün coşkusu doyasıya yaşandı. Okul açılış törenine Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü ve kolejin yöneticileri katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşadıkların belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin ışıldayan gözleri ve aydınlık yüzleri hepimizin motivasyon kaynağı, en değerli rehberi. Velilerimizin güveni ve öğretmenlerimizin desteği ile Atatürk'ün gösterdiği çağdaş Cumhuriyet yolunda geleceği aydınlatan güçlü liderler yetiştireceğiz. Sarf edilen emekler ve gösterilen üstün gayretler, hepimizin gurur duyabileceği ortak başarılar, aydınlık yarınlarımız içindir. Cumhuriyetimizin 100. yılında göğsümüzü kabartacak nice başarılara.

21 yılda eğitimde elde ettiğimiz ve bundan sonraki yıllarda da elde edeceğimiz başarılarda, kalbiniz ve emeğinizle yanımızda olduğunuz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılımızın verimli ve sağlıklı geçmesi temennisiyle tüm Doğa ailemize başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum."