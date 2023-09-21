Doğa Koleji Kış Okulları Çok Yönlü ve Güçlü Bir Müfredatla Açılıyor

Doğa Koleji, kodlama, robotik, müzik, spor, görsel sanatlar, satranç, drama ve tiyatro gibi birçok alanda çok yönlü ve güçlü bir müfredatla Kış Okulları'nı açıyor.

Doğa Koleji Kış Okulları, "İlgi Alanını Söyle, Yeteneğini Keşfet ve Geliştir" sloganıyla kodlama ve robotikten müziğe, spordan görsel sanatlar eğitimine, satrançtan yaratıcı drama ve tiyatroya çok yönlü ve güçlü bir müfredatla açılıyor.

Doğa Koleji açıklamasına göre, 2002'den bu yana eğitime yön vererek lider kurum olmayı başaran Doğa Koleji, akademik eğitiminin yanı sıra öğrencilerine sosyal ve kültürel anlamda da zengin öğrenme ortamları sunuyor.

Doğa Koleji vizyonunda önemli bir yer edinen Kış Okulları, "İlgi Alanını Söyle, Yeteneğini Keşfet ve Geliştir" sloganıyla kodlama ve robotikten müziğe, spordan görsel sanatlar eğitimine, satrançtan yaratıcı drama ve tiyatroya çok yönlü ve güçlü bir müfredatla açılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal, günümüz dünyasında başarıya giden yolda çok yönlü deneyim ve kazanımın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Dağal, öğrencilerinin akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin de aynı öneme sahip olduğunun altını çizerek, Doğa Koleji'nin spor, sanat, gelişen teknoloji ve kültür alanında uzmanlaşmış eğitim kadrosunun Kış Okulları için hazır olduğunu belirterek programın çok yönlü ve güçlü müfredatının da fark yaratacağına inandıklarını belirtti.

30 Eylül tarihinde başlayacak Doğa Koleji Kış Okullarına; 5+ yaş, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf Doğa Koleji öğrencileri ve bu yaş aralığındaki kurum dışı tüm öğrenciler katılabilecek.

Doğa Koleji Kış Okulları, geleceğin güçlü bireylerine farklı dokunuşlarda bulunarak onları geliştirmeyi amaçlıyor.