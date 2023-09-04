Diyarbakır ve Batman'da uyum eğitimi başladı

Diyarbakır ve Batman'daki anaokulu, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflarda uyum eğitimi başladı. Diyarbakır'da geleneksel oyunlar oynandı, yüz boyama etkinliği yapıldı. Batman'da ise öğrenciler okullarda ilk günün heyecanını yaşadı.

Diyarbakır ve Batman'daki anaokulu, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencileri için Raif Türk İlkokulu'nda program düzenlendi.

Programda, geleneksel oyunlar oynandı, yüz boyama etkinliği yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 86 bin 151 öğrencinin uyum eğitimi kapsamında olduğunu söyledi.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 4-8 Eylül'de okula entegre ve oryantasyon süreciyle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Bulut, "Çocukları okula alıştırabilmek ve ortama uyum sağlamalarını gerçekleştirebilmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi." dedi.

Batman

Batman'da da velileriyle okula gelen öğrenciler, okullarda ilk günün heyecanını yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Mehmet Emin Şimşek İlkokulu'nda ilk kez okullu olan öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kurtaran, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İlk kez göreve başlayan öğretmenlere de başarılar dileyen Kurtaran, hafta boyunca öğrencilerin okula uyum sağlamaları amacıyla çeşitli etkinlik ve aktiviteler düzenleneceğini bildirdi.