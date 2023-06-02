Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bilim Merkezini Ziyaret Etti

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bağlar Koşuyolu Parkında bulunan Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezini ziyaret etti. Merkezin Diyarbakır'ın eğitim ve teknoloji merkezi olacağını kaydeden Su, burada öğrencilere temel eğitimlerle birlikte yazılım ve robotik kodlama derslerini verileceğini aktardı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bağlar Koşuyolu Parkında bulunan Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezini ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyarbakır'a kazandırdığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezinde çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Su, teknoloji sınıflarını gezdi.

Merkezin Diyarbakır'ın eğitim ve teknoloji merkezi olacağını kaydeden Su, burada öğrencilere temel eğitimlerle birlikte yazılım ve robotik kodlama derslerini verileceğini aktardı.

Vali Su, daha sonra DİSMEK Göletli Park Kurs Merkezine geçerek eğitmenler ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları düzenleyen merkezde sınıfları gezen Su, eğitmenlerin ve kursiyerlerin çalışmalarını inceledi.

Su, kente daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi personeliyle bir araya geldi.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü de ziyaret eden Vali Su, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Su, "Her alanda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürürken birimlerimiz de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Vali Su'ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve daire başkanları eşlik etti.