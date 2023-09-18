Diyarbakır Spor Lisesi'ne Ek Sınav Duyurusu

Diyarbakır Spor Lisesi'ne yeni öğrenci alımı için ek sınav yapılacağı duyuruldu. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında başlayacak olan sınav için başvurular 11 Eylül'de başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek. Sınav ise 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların okulun resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılması gerekmektedir.