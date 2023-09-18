Diyarbakır Spor Lisesi'ne Ek Sınav Duyurusu
Diyarbakır Spor Lisesi'ne yeni öğrenci alımı için ek sınav yapılacağı duyuruldu. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında başlayacak olan sınav için başvurular 11 Eylül'de başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek. Sınav ise 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların okulun resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılması gerekmektedir.
Diyarbakır Spor Lisesi'ne yeni öğrenci alımı için ek sınav yapılacağı duyuruldu.
2023-2024 eğitim ve öğretim yılın başlamasıyla birlikte yeni öğrencilere ihtiyaç duyulduğu için ek yetenek sınavı yapılacak. 11 Eylül'de başlayan başvuruların 22 Eylül'de sona ereceği duyuruldu. Sınav, 25 Eylül'de başlayıp 27 Eylül'de sona erecek. Başvuruların okulun resmi internet sitesi üzerinden online yapılması gerektiği ifade edildi.
Daha önce yapılan sınavın ardından yeni öğrenci alımı için ihtiyaç oluştuğu ve bu yüzden ek sınav yapılmasına karar verildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR