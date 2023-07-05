Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Öğrencilere Yaz Eğitim Kampı Düzenliyor

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, öğrencilere yönelik yaz eğitim kampı düzenliyor. Eğitim kampında öğrenciler, haftanın 7 günü atölyelerde eğitim alacak ve yeteneklerini geliştirecek. Kampta öğrenciler, branş derslerden teorik eğitim alırken, uygulamalı eğitimlerden de faydalanabilecekler.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, öğrencilere yönelik yaz eğitim kampı düzenledi.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eylül ayına kadar devam edecek eğitim kampında, öğrenciler haftanın 7 günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında atölyelerde eğitimlerini sürdürecek ve yeteneklerini geliştirecek.

Kampta öğrenciler, branş derslerden teorik eğitim alırken, uygulamalı eğitimlerden faydalanabilecekler.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, "Yaz okulumuzda çocuklarımızın bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmesi, eğlenerek öğrenmesi ve yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmesine olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.