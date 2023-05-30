Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Diyarbakır'da 'Tarih Yazan Çocuklar' Şenliği Düzenlendi

Diyarbakır'da 'Tarih Yazan Çocuklar' Şenliği Düzenlendi

Eğitim Haberleri

Diyarbakır'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Tarih Yazan Çocuklar' şenliği düzenlendi. Valilik koordinesinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında merkez Bağlar ilçesindeki Mesut Yılmaz İlkokulu'nda gerçekleştirilen şenlikte örnek şahsiyetler ilkokul öğrencileri tarafından canlandırıldı. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenlikte öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resimler de sergilendi.

Diyarbakır'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Tarih Yazan Çocuklar" şenliği düzenlendi.

Valilik koordinesinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında merkez Bağlar ilçesindeki Mesut Yılmaz İlkokulu'nda gerçekleştirilen şenlikte örnek şahsiyetler ilkokul öğrencileri tarafından canlandırıldı.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenlikte öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resimler de sergilendi.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Eğitim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğü Diyarbakır Bağlar Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title