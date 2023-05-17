Diyarbakır'da 'Tarih Yazan Çocuklar' Projesi

Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek şahsiyetler, ilkokul düzeyindeki çocuklar tarafından canlandırıldı. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde kentte Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Tarih Yazan Çocuklar' projesi yapıldı.

DİYARBAKIR'da Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek şahsiyetler, ilkokul düzeyindeki çocuklar tarafından canlandırıldı.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde kentte Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Tarih Yazan Çocuklar' projesi yapıldı. Bağlar ilçesinde bulunan Ali Kuşçu İlkokulu'nda yapılan etkinliğe İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Üçköylüoğlu, veliler ve öğrenciler katıldı. Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Projede yer alan 100 önemli şahsiyet arasında bulunan yazar Esma Ocak, Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şair, yazar Ahmet Arif, hattat ustası Hamit Aytaç, kitap koleksiyoncusu Ali Emiri Efendi ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi gibi birçok önemli şahsiyetin hayatı canlandırıldı, eserleri tanıtıldı.

'BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞANLAR BİR KEZ DAHA BAŞARISIZLIĞA UĞRAYACAKTIR'

Programda konuşan Kaymakam İsmail Pendik, gençleri ve çocukları tarihiyle buluşturduklarını ifade ederek, 'Bu gençler ve çocuklar tarihleriyle buluştukça tarihindeki kahramanları Türk, Kürt, Alevi ve Sünni ile sağcı ve solcusuyla birliğiyle beraberliğiyle daha da pekişecektir. Bizi bölmeye ve parçalamaya çalışanların hain emelleri bir kez daha başarısızlığa uğrayacaktır. Emeği geçen öğrenciler ve ekibe teşekkür ederim. Projeye destek veren Diyarbakır Valiliği'ne de teşekkür ederim' dedi.

Diyarbakır'ın Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı canlandıran 9 yaşındaki Ebru Öztürk, 'Gaffar Okkan'ı bu program sayesinde tanıdım. Ben onu şöyle anlattım; Ben Ali Gaffar Okkan Diyarbakır Emniyet Müdürü. Kentte Gaffar baba olarak anılıyorum diye konuştu. Konuşmaların ardından proje için kurdele kesildi. Kaymakam Pendik'in öncülüğünde stantlar gezilerek öğrencilerden bilgi alındı.(DHA)