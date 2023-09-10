Diyarbakır'da Sınavlara Hazırlanan Öğrencilere Seminer Düzenlendi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Yenişehir Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için bir seminer düzenledi. Seminerde, öğrencilere başarı dileğinde bulunuldu ve uzman psikolog tarafından motivasyonun önemi vurgulandı.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için seminer düzenledi.

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Edebiyat Parkı'nda bulunan kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için seminer düzenlendi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kütüphanede bulunan gençlerin öncelikle başarılı olacaklarına inanmaları gerektiğini belirterek, onların motivasyonunu düşüren, inançlarını zedeleyen düşüncelerden uzak durup hedeflerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Başkan Beşikci, sınava hazırlanan öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Uzman Psikolog Özge Aycan, yaşam mücadelesi verirken birçok anlamda sorunlar ile mücadele başladığını dile getirerek, "Sınava hazırlanırken bireylerin motivasyonlarını yüksek tutmalarını önermekteyiz. Öncelikle hedeflerini belirleyip belirlenen hedef doğrultusunda ilerlemek emeklerimizin karşılığını almamızdaki en büyük etkenlerden biridir" dedi. - DİYARBAKIR