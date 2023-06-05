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Diyarbakır'da Selahaddin Eyyubi Bilgievi öğrencileri Sur Bilim Şenliği'ne katıldı

Diyarbakır'da Selahaddin Eyyubi Bilgievi öğrencileri Sur Bilim Şenliği'ne katıldı

Eğitim Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Selahaddin Eyyubi Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler, Sur Bilim Şenliğine katıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet yürüten Selahaddin Eyyubi Bilgievi'ndeki öğrenciler belediyenin tahsis ettiği araçla alınarak Kurşunlu Camisi meydanında TÜBİTAK ve Sur Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen programa getirildi. 42 atölyede 152 etkinliğin yer aldığı Sur Bilim Şenliğinde stantları dolaşan öğrenciler, bilimsel ve teknolojik materyalleri inceledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Selahaddin Eyyubi Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler, Sur Bilim Şenliğine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet yürüten Selahaddin Eyyubi Bilgievi'ndeki öğrenciler belediyenin tahsis ettiği araçla alınarak Kurşunlu Camisi meydanında TÜBİTAK ve Sur Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen programa getirildi.

42 atölyede 152 etkinliğin yer aldığı Sur Bilim Şenliğinde stantları dolaşan öğrenciler, bilimsel ve teknolojik materyalleri inceledi.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Eğitim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Selahaddin Eyyubi Gençlik Sur Eğitim Haberler

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