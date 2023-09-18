Diyarbakır'da polis ekipleri okul servislerini denetledi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidebilmeleri için servis şoförlerini denetleyerek, öğrencilere ve servis şoförlerine seyahat esnasında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.