Diyarbakır'da polis ekipleri okul servislerini denetledi
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidebilmeleri için servis şoförlerini denetleyerek, öğrencilere ve servis şoförlerine seyahat esnasında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidebilmeleri için servis şoförlerini denetleyerek, öğrencilere ve servis şoförlerine seyahat esnasında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Ergani ilçesinde okul servisi araçlarını denetledi.
Ekipler, servis şoförlerine ve öğrencilere seyahat esnasında dikkat edilmesi yönünde bilgi verdi. - DİYARBAKIR