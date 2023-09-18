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Diyarbakır'da polis ekipleri okul servislerini denetledi

Eğitim Haberleri

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidebilmeleri için servis şoförlerini denetleyerek, öğrencilere ve servis şoförlerine seyahat esnasında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polis ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidebilmeleri için servis şoförlerini denetleyerek, öğrencilere ve servis şoförlerine seyahat esnasında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Ergani ilçesinde okul servisi araçlarını denetledi.

Ekipler, servis şoförlerine ve öğrencilere seyahat esnasında dikkat edilmesi yönünde bilgi verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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