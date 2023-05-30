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Diyarbakır'da öğrencilere başarı ve motivasyon semineri

Diyarbakır'da öğrencilere başarı ve motivasyon semineri

Eğitim Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, akademi lise ve bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik 'Başarı ve motivasyon' semineri düzenledi. Seminerde öğrencilere başarı ve motivasyon artırılması için yapılması gerekenler anlatıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, akademi lise ve bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik "Başarı ve motivasyon" semineri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki akademi lise ve bilgievlerindeki öğrencilere, Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ender Özbek ve Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) görevli öğretmen Mehmet Kaya tarafından "Başarı ve motivasyon" semineri verildi.

Liseye Geçiş Sınavı'na hazırlanan öğrencilere başarı ve motivasyon artırılması için yapılması gerekenleri aktaran Özbek ve Kaya, öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı.

Seminerin ardından öğrencilerle eğitici oyunlar oynandı.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Eğitim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eğitim Haberler

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