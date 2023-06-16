Diyarbakır'da öğrenciler YKS öncesi türbe ve camilerde dua etti

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte Hz. Süleyman Camii ve sahabe türbelerine akın etti. Öğrenciler, Yasin-i Şerif okuyarak sınavlarının iyi geçmesi için dua etti.

Diyarbakır'da öğrenciler YKS öncesi türbe ve camilerde dua ettii

DİYARBAKIR Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrenciler, velileri ile birlikte Hz. Süleyman Camii ve sahabe türbelerine akın etti.

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan gençler, geri sayıma başladı. Öğrencilerin zorlu bir maratonla hazırlandığı YKS, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Belirli bir planlamayla tüm yıl boyunca derslerini çalışan öğrenciler, sınava sayılı saatler kala aileleri ile birlikte Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camii ve sahabe türbelerine akın etti. Öğrenciler, Yasin-i Şerif okuyarak sınavlarının iyi geçmesi için dua etti. Sınava girecek öğrencilerden Barış Toprak, yıl boyunca çalıştığını ifade ederek, "Hayırlısıyla inşallah bir yer kazanacağız. Cumartesi ve Pazar günü Temel Yeterlilik Testleri ve Alan Yeterlilik Testleri sınavlarına gireceğiz. Sınav öncesi dua etmeye geldik" dedi.

Üniversite adayı Hüseyin Salık, ise sınav öncesi Hazreti Süleyman'a gelmeyi düşündüklerini belirterek, "Yarın TYT sınavı var. Herkese başarılar diliyorum. Dua etmeye çalıştık" ifadelerinde bulundu.