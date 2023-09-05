Diyarbakır'da konteyner kentte kalan öğrenciler okullarına servislerle götürülüyor

- Diyarbakır'da konteyner kentte kalan 540 öğrenci servislerle okullarına götürülüyor

Konteyner kentte kalan öğrenciler eğitim hayatına başladı

Yeni eğitim-öğretimde döneminde afetzedeler taşımalı olarak okullarına gitti

DİYARBAKIR - Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Diyarbakır'da konteyner kentte kalan 600 öğrenciden 540'ı servis ile 60'ı konteyner kentte bulunan 3 anasınıfına giderek ders başı yaptı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından afetzedeler için merkez Kayapınar ilçesinde 621 konteyner kuruldu. 2 bin 400 civarında ailenin kaldığı kentte, 600 öğrenci yeni eğitim-öğretim hayatına başladı.

540 öğrenci sabah servis ile okullarına götürülürken, 60 öğrenci ise konteyner kent içinde bulunan 3 anasınıfında eğitim görüyor.

Gazi Yaşargil İlkokulu Müdürü ve konteyner kent koordinatörü Abdurrahman Ateş, konteyner kentte 600 civarında öğrencileri bulunduğunu, bu öğrencilerden 60 kadarı konteyner kent içinde bulunan 3 anasınıfında eğitime devam etmekte olduğunu söyledi.

İlkokul, ortaokul ve liseye giden öğrencileri servislerle kendi okul, öğretmen ve arkadaşlarıyla buluşturduklarını belirten Ateş, "Öğrencilerimizin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Ayrıca konteyner kentimizdeki kütüphane, etüt ve eba merkezinde öğrencilerimize takviye yapmaktayız" dedi.

Okulların başlangıç saatine göre servisler ayarlanmakta olduğunu ifade eden Ateş, "Sabah grubunda olanlar sabah saatlerinde, öğlen ve tam gün olanlarda aynı şekildeş servislerle aktarımları gerçekleştiriliyor. Buradaki koordinatörlerimiz aracılığıyla velilerin taleplerini alarak gittiği okulları tespit ederek hangi okullara devam ediyorlarsa aynı şekilde planlamamızı ona göre yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.