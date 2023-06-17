Motosikletli Yunus Timleri, Sınava Geç Kalmak Üzere Olan 7 Öğrenciyi Okula Yetiştirdi

Diyarbakır'da, YKS'nin ilk oturumu olan TYT için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli Yunus timleri, okul önlerinde görev aldı. Önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan ve birçok öğrencinin bu nedenle geç kaldığı, Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerindeki Yeni Diyarbakır Lisesi ile 2 kilometre mesafede Şehitlik semtindeki Diyarbakır Lisesi önünde 8 ekip görevlendirildi. Okulların önüne gelip sınav yerini karıştırdıkları belirlenen 7 aday, motosiklete bindirilip, sirenler çalınarak sınava girecekleri okula yetiştirildi. O anlar kameraya yansıdı.