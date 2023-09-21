Diyarbakır'da 'Hep Yanınızdayız' Projesi Başlatıldı

Diyarbakır'da çocuk istismarı ve ihmali konularında bilgilendirme ve eğitim sunumları yapılan 'Hep Yanınızdayız' projesi başlatıldı. 436 okuldan 850 idareci ve rehber öğretmene sunum yapıldı.

DİYARBAKIR'da il Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nce çocuk istismarı, ihmali, suçun bildirim yükümlülüğü ve adli tutanak tanzimi konularının yer aldığı 'Hep Yanınızdayız' projesi başlatıldı. Bu kapsamda 436 okuldan 850 idareci ve rehber öğretmene sunum yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nce çocuk ihmali ve istismarına yönelik 'Hep yanınızdayız' projesi başlatıldı. Proje kapsamında, polis sorumluluk alanındaki 17 ilçede bulunan ilk, orta ve lise olmak üzere toplam 436 okula ulaşıldı. Polisler, idareci ve rehber öğretmenlere Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde 3 gün boyunca 6 oturumdan oluşan sunumlar yaptı. Çocuk Şube Müdürlüğü personelinin sunumlarının yanı sıra sosyal hizmet uzmanları da belirtilen konularda konuşmalar gerçekleştirdi. Projenin devamı 27 Eylül'de bir kez daha uygulanacak.

Okuldaki idareciler ve rehber öğretmenler, 3 gün boyunca 6 oturumdan oluşan bu eğitimden çok memnun olduklarını ve çok faydalı bulduklarını ifade etti. Çocuk Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre önümüzdeki günlerde farklı projelerin de uygulanacağı belirtildi.(DHA)