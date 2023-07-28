Diyarbakır'da Genç Kadınlara Mesleki Eğitimler Veriliyor

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından yürütülen Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Projesi (YESMEK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından desteklenen "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" iş birliğinde 18-29 yaş grubundaki kadınlara mesleki eğitimler verilmeye başlandı.

İlçede desteklenen mesleki eğitimler, Aziziye Mahallesi'nde bulunan Ahi Evran Parkı Hanım Evi Millet Kıraathanesinde sürdürülecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Yasemin Ensari, paydaşların işbirliği ile geleceğini kuran genç kadınlar mesleki eğitimlere başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda 24 kişilik düz dikiş kursunu açtıklarını belirten Ensari, "Tekstil sektöründe istihdam edilmek üzere nitelikli personel yetiştirmek amacıyla açtığımız kursumuzda düzenlediğimiz eğitimlerimizle kursiyerlerimize hem mesleki bilgi kazandırıyor hem de kendine güvenen güçlü kadınlar yetiştirerek toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli parametrelerden biri de eğitimdir. Bu parametrenin içerindeki en önemli unsur da eğitimli kadınların varlığıdır. Bu nedenle Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Murat Beşikci'nin kadın ve gençlerin eğitimine ve istihdamına vermiş olduğu önem ile birlikte bizler de YESMEK Projemiz kapsamında düzenlediğimiz eğitimlerimiz ile geleceği kuran genç kadınların sayısını artırmaya ve onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

UNDP Saha Yöneticisi Murat Candemir ise, "Yenişehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde yürütülen eğitim yüz yüze olup, 24 kişi ile devam etmektedir. Eğitimi tamamlayan öğrencilere MEB onaylı sertifika verilecektir. Bu sürecin sonunda da kariyer planlama ve buluşması çalışması ile kursiyerlerin istihdam olanakları sağlanacaktır" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR