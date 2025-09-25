Diyarbakır'da Doğal Olarak Bilim Şenliği Başladı

DİYARBAKIR'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve 3 gün sürecek 'Doğal Olarak Bilim Şenliği' başladı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Doğal Olarak Bilim Şenliği', İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle başladı. 3 gün sürecek şenlikte, 30'dan fazla atölye çalışması, bilim tiyatrosu, paneller ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Etkinlik öğrenci, öğretmen ve velilere açık olacak. Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, "Bu güzel organizasyon için Diyarbakır il Milli Eğitim Müdürlüğü, AR-GE Birimimizde çalışan meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bilim şeylerimizin öğrencilerimizin ufkunu geliştirme noktasında faydalı olmasını ve ilimizin öğrencilerin bu alanda göstereceği çalışmalara temel oluşturmasını temenni ediyorumö dedi.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK / DİYARBAKIR,