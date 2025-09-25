Haberler

Diyarbakır'da Doğal Olarak Bilim Şenliği Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Doğal Olarak Bilim Şenliği' başladı. 3 gün sürecek etkinlikte 30'dan fazla atölye, bilim tiyatrosu, paneller ve söyleşiler yapılacak.

DİYARBAKIR'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve 3 gün sürecek 'Doğal Olarak Bilim Şenliği' başladı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Doğal Olarak Bilim Şenliği', İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle başladı. 3 gün sürecek şenlikte, 30'dan fazla atölye çalışması, bilim tiyatrosu, paneller ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Etkinlik öğrenci, öğretmen ve velilere açık olacak. Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, "Bu güzel organizasyon için Diyarbakır il Milli Eğitim Müdürlüğü, AR-GE Birimimizde çalışan meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bilim şeylerimizin öğrencilerimizin ufkunu geliştirme noktasında faydalı olmasını ve ilimizin öğrencilerin bu alanda göstereceği çalışmalara temel oluşturmasını temenni ediyorumö dedi.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK / DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.