Haberler

Diyarbakır'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

,
Son Güncelleme:
Eğitim Haberleri
Abone Ol

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Avdalı İmam Hatip Ortaokulu'nun çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'da bir okulun çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Çınar ilçesi Kırsal Avdalı Mahallesi'ndeki Avdalı İmam Hatip Ortaokulu'nun çatısında, okul saatinde yangın çıktı. 300 öğrenci tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin 4 saatlik müdahalesi ile alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Çınar Güvenlik Eğitim Haberler

title