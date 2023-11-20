Diyarbakır'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Avdalı İmam Hatip Ortaokulu'nun çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Çınar ilçesi Kırsal Avdalı Mahallesi'ndeki Avdalı İmam Hatip Ortaokulu'nun çatısında, okul saatinde yangın çıktı. 300 öğrenci tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin 4 saatlik müdahalesi ile alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim