Diyarbakır'da 7 öğrenci LGS'de 500 tam puan aldı

Diyarbakır'da 7 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan almayı başardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabındaki açıklamasına göre, kentte 7 öğrenci LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtladı.

Sınavda başarılı olan 7 öğrenciden 3'ünün devlet okullarında eğitim gördüğü vurgulanan açıklamada, "Bize bu gururu yaşatan öğrencilerimiz başta olmak üzere, başarısı ne olursa olsun sınavda ter döken tüm öğrencilerimizi, destek olan öğretmen ve velilerimizi kutlarız." ifadesine yer verildi.