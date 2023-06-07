Diyarbakır'da 23 Meslek Lisesi Katıldığı Eğitim Tanıtım Şenliği Düzenlendi

DİYARBAKIR'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 23 meslek lisesinin katıldığı mesleki eğitim tanıtım şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce merkez Kayapınar ilçesi Park 75'te mesleki eğitim tanıtım şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan kentteki 23 meslek lisesinde eğitim gören öğrenciler, yaptığı ürünleri açılan stantlarda sergiledi. Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapraz, İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, öğrenci ve aileleri katıldı.

Meslek Lisesi öğrencilerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere de ürettiği ürünleri gönderdiğini ifade eden Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapraz, '62 meslek okulumuzun mesleki anadolu teknik liselerimizin 23 tanesi şu an alanda. Deprem dönemlerinde zor zamanlarda görev üstlenen meslek liselerimiz, bugün şenlik halinde hepsi yaptıkları çalışmaları sergiliyor. Pandemi döneminde maske üretimiyle başlayan, deprem döneminde yiyecek içecek, battaniye, uyku tulumu yaparak vatandaşlarımızın hizmetinde bulunan meslek liselerimiz şu an şenlik halinde yapmış olduğu bütün çalışmaları sergiliyor' dedi.(DHA)