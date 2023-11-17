Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Üniversiteye Başlayan Öğrencilere Eğitim Desteği Ödemesi Yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl üniversiteye başlayan 12 bin 864 Diyarbakırlı gencin hesabına eğitim desteği ödemesinin ilk taksitini yatırdı. Toplamda 5 taksitle 64 milyon 320 bin lira destek ödemesi yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bu yıl üniversiteye başlayan 12 bin 864 Diyarbakırlı gencin hesabına eğitim desteği ödemesinin ilk taksitini yatırdı.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'da ikamet eden ve bu yıl üniversiteye ilk defa kaydını yaptıran gençlere verilecek eğitim desteği başvurularında yapılan incelemelerini tamamladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 12 bin 864 öğrencinin müracaatının duyurulan kriterlere uygun olduğu tespit etti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilere toplamda 5 taksitle 64 milyon 320 bin lira destek ödemesi yapılacak. Bu çerçevede destek ödemelerini ilk taksiti olan 1000'er lira öğrencilerin hesabına yatırıldı.

Desteğin diğer ödemeleri kasım, aralık, ocak, şubat ve mart aylarında öğrencilerin hesabına yatırılacak. - DİYARBAKIR