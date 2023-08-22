Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Tiyatro ve Drama Kurslarına Kayıtlar Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz eğitim verdiği 2023-2024 tiyatro ve drama kurslarının kayıtları başladı. Yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyen 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için açılan kurslara başvurular 3 Eylül 2023'te sona erecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz eğitim verdiği 2023-2024 tiyatro ve drama kurslarının kayıtları başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Diyarbakır Şehir Tiyatroları (DBŞT), tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyen 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için ücretsiz tiyatro ve drama kursları açıyor.

Kurslarda yetişkinler profesyonellik yolunda ilerlerken, gençler de tiyatro sahnesine ilk adımlarını atmanın heyecanını yaşayacak.

Ücretsiz olarak düzenlenen kurslara başvurular 3 Eylül 2023'de sona erecek.