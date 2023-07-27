Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Üniversite Tercih Günleri'nde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından açılan stantta, öğrencilere tercih desteği sağlandı ve üniversiteler hakkında bilgi verildi. Uzman psikolojik danışman öğretmenler tarafından çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte düzenlenen "Diyarbakır Üniversite Tercih Günleri"nde açtığı stantla öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, devlet, vakıf ve özel üniversitelerin yer aldığı Diyarbakır Üniversite Tercih Günleri'nde stant açarak öğrencilere tercih desteğinde bulundu.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen tercih günleri etkinliğine katılan öğrenciler, üniversitelerin eğitim ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen devlet ve vakıf üniversiteleriyle aynı anda yüz yüze görüşebilme fırsatı yakalayan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin görevlendirdiği uzman psikolojik danışman öğretmenler tarafından tercih danışmanlığı hizmeti, çift ana dal, yan dal, dikey ve yatay geçiş konularında bilgilendirildi.

Öğretmenler ayrıca öğrencilere, burs olanakları, tavan ve taban puanlar, tercih ve sıralamalar konularında da bilgilendirme yaptı.