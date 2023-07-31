Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre en doğru tercihi yapmak isteyen gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Büyükşehir Belediyesi, gençlerin üniversite eğitimi için doğru tercih yapmaları amacıyla ücretsiz 'Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri' açtı. Merkezlerde görev yapan rehber öğretmenler, gençlere her gün saat 10.00 ile 19.00 arasında danışmanlık hizmeti sunuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre en doğru tercihi yapmak isteyen gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, gençlerin üniversite eğitimi için doğru tercih yapmaları amacıyla ücretsiz "Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri" açtı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan merkezler, YKS'ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlıyor.

Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Silvan El-Cezeri, ve Bismil Ahmedi Hani akademi liselerinde kurulan merkezlerde görev yapan rehber öğretmenler, her gün saat 10.00 ile 19.00 arasında gençlere danışmanlık hizmeti sunuyor.

Merkezlerde gençlere 8 Ağustos'a kadar destek sunulacak.