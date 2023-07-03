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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgievlerindeki Öğrenciler LGS'de Başarı Sağladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgievlerindeki Öğrenciler LGS'de Başarı Sağladı

Eğitim Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievlerinde eğitim gören öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarı sağladı. Ülke genelinde yüzde 5'lik dilimde 19, yüzde 10'luk dilimde 34, yüzde 15'lik dilimde 44, yüzde 20'lik dilimde 38 bilgievi öğrencisi yer aldı. Bilgievinde görevli uzmanlar, öğrencilere tercihlerin sona ereceği 19 Temmuz'da saat 17.00'ye kadar ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievlerinde eğitim gören öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yüzde 5'lik dilimde 19, yüzde 10'luk dilimde 34, yüzde 15'lik dilimde 44, yüzde 20'lik dilimde 38 bilgievi öğrencisi yer aldı.

Bilgievinde görevli uzmanlar, öğrencilere tercihlerin sona ereceği 19 Temmuz'da saat 17.00'ye kadar ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Eğitim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi LGS Eğitim Haberler

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