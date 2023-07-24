Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise ve Konukevi Kız Yurdu'ndaki Öğrencilerden Başarı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Akademi Lise ve Konukevi Kız Yurdu'nda eğitim gören öğrenciler, TYT ve AYT sınavlarında önemli başarılar elde etti. Sınava giren öğrencilerden bazıları ilk 5 binlik, ilk 20 binlik ve ilk 50 binlik dilimlere girmeyi başardı. Tercih sürecinde öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti de sunulacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Akademi Lise ve Konukevi Kız Yurdu'nda eğitim gören öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) ve Alan Yeterlilik Testi'nde ( Ayt ) önemli başarılar elde etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Akademi Lise ve Konukevi Kız Yurdu'nda TYT ve AYT'ye hazırlanan öğrenciler, hayallerine emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Sınava giren öğrencilerden 3'ü ilk 5 binlik, 20'si ilk 20 binlik, 40'ı ilk 50 binlik dilime girmeye hak kazanırken, ilk 100 binde ise toplam 68 öğrenci yer aldı.

Tercih için danışmanlık hizmetleri verilecek

Akademi Lise ve Konukevi Kız Yurdu'nda görevli uzman rehberler, 27 Temmuz'da başlayacak tercih sürecinde öğrencilere ücretsiz rehberlik edecek.

Akademi Lise ve Konukevi Kız Yurdu'nda görevli rehber öğretmenler, öğrencilerin kariyer hedeflerine uygun doğru üniversite ve bölümleri seçmeleri için tercihlerin sona ereceği 8 Ağustos'a kadar danışmanlık hizmeti verecek.