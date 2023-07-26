Diyarbakır Bağlar Belediyesi Ücretsiz TYT-AYT Kurslarına Kayıtlara Başladı

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, ücretsiz TYT- Ayt (Temel Yeterlilik Testi-Alan Yeterlilik Testi) kursu için yeni dönem kayıtlarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki tam donanımlı eğitim merkezi ve kütüphanede öğrencilere yönelik ücretsiz TYT-AYT kursları bu yıl da devam edecek.

Ön kayıtların alınmaya başlandığı merkezden bu yıl 200 öğrencinin yararlandırılması amaçlanıyor.

Kursta ön kayıt eylül ayına kadar devam edecek, eğitim ve öğretim ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi için öngördüğü tarihle başlayacak.

Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren merkezde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için ayrıca tercih merkezi oluşturuldu.

Belediye bünyesinde görev yapan 5 kişilik ekip, 27 Temmuz ila 8 Ağustos arasında öğrencilere tercih konusunda yardımcı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 4 yıl önce modern hale getirdikleri eğitim merkezi ve kütüphanenin yılın her döneminde aktif olarak öğrencilere hizmet verdiği belirterek, "Bu yıl için de TYT-AYT kursu başvurularını almaya başladık. Ayrıca üniversite adaylarına tercihler konusunda destek olmak üzere 5 kişilik uzman ekip görevlendirdik. Tüm öğrenciler bu güzel hizmetlerden gönül rahatlığıyla yararlanabilir." ifadelerini kullandı.