Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarında 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başladı.

Kur'an kurslarında çocuklara, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı müfredat çerçevesinde, Kur'an-ı Kerim harfleri ve temel dini bilgiler öğretilecek ve değerler eğitimi yanında diğer eğitim ve beceriler verilecek. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile İl Müftüsü Hasan Güneş ve Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, Emir Sultan 4-6 Yaş Kur'an kursunda eğitime başlayan miniklerin ilk ders heyecanına ortak oldu.

Kur'an kurslarına halkın büyük bir teveccüh gösterdiğini ifade eden İl Müftüsü Güneş, Çocuklarımızı Kur'an'ın rahmet iklimiyle buluşturmak, Peygamberimizin örnek hayatıyla tanıştırmak ve İslam'ın güzel ahlakıyla yetiştirerek geleceğe hazırlamak, onlar için yapabileceğimiz en büyük iyilik ve onlara bırakabileceğimiz en büyük zenginliktir" diye konuştu.

İl Müftüsü Güneş, Kur'an kurslarının eğitim öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını dileyerek öğretici ve öğrencilere başarılar diledi.' - AYDIN