Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur'an Kursları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları, yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde başladı. Kayıt başvuruları 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Yatılı yaz Kur'an kursları da bugün eğitime başladı. İsteyen öğrenciler 24 Temmuz'dan itibaren ikinci dönem kurslarına başvuru yapabilecek. Kayıtlar 4-22 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için cami, kurs veya www.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Yaz Kur'an kursları eğitimleri 11 Ağustos'ta, yatılı yaz Kur'an kursları ise 25 Ağustos'ta sona erecek.