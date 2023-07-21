Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, YKS Yabancı Dil Testi'nde 500 tam puan alan öğrenciyi tebrik etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, YKS Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça alanında 500 tam puan alan Hüseyin Furkan Erdem'i telefonla arayarak tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça alanında 500 tam puan alan Konya Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Furkan Erdem'le telefonda görüştü. Erbaş, görüşmede hafız olduğunu ve ilahiyat alanında da çalışmalar yapmayı düşündüğünü öğrendiği Erdem'e eğitim hayatını verimli bir şekilde tamamlaması temennilerini iletti. - ANKARA