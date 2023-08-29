Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Karali, eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve LGS'de ilçenin başarısını kutladı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık'tan eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Karali, LGS'de ilçenin elde ettiği başarıdan dolayı Işık ve tüm eğitim camiasını kutladı. Karali, ziyaretin ardından Fatih Mahallesi'nde devam eden su hatları çalışmalarını inceledi. Karali, vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm için gerekli talimatları verdi. - AĞRI