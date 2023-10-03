DİSMEK, Kursiyerlerini İş Hayatına Hazırlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (DİSMEK), tekstil sektörüne yönelik kurslar düzenleyerek kursiyerlerini iş hayatına hazırlıyor. Kursiyerlere kadın giysileri dikimi, modelistlik ve tasarım gibi eğitimler veriliyor. Kurs sonunda uluslararası geçerliliği olan sertifika alınabiliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (DİSMEK), 7'den 70'e tüm kursiyerlerini iş hayatına hazırlanıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren DİSMEK, tekstil sektörünün ihtiyacı olan tasarımcı ve modelistler yetiştirmek amacıyla giyim üretim teknolojisi kurslarını açtı.

Alanında uzman eğitmenler, kursiyerlere kadın giysileri dikimi, artistlik çizim ve drapaj, kadın giyim modelistliği kurslarında, model oluşturma, ölçü alma, düz dikiş yapma, overlok, ütü, kalıp hazırlama, teknik çizimler ve elbise üretim işlemlerini de kapsayan eğitimler veriyor.

Yaklaşık iki yıl süren kursta 60 kursiyer, uluslararası geçerliliği de olan sertifikayı almaya hak kazandı.

Ustalık yolunda ilerleyen kursiyerler, eğitmenleri eşliğinde tasarlayıp dikimini gerçekleştirdikleri ürünleri kentin tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi'nde sergiledi.

Moda Tasarım Teknolojisi kursu eğitmeni Birsel Alev, DİSMEK kurslarındaki amaçlarının kursiyerlere meslek edindirmek olduğunu söyledi.

Hazır giyim sektöründe tekstil firmalarına çalışabilecek tasarım ve modelist yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Alev, kursiyerlerin birçoğunun sertifikalarını aldıktan sonra hazır giyim sektöründe, tekstil atölyelerinde çalışırken, eğitmen olarak kariyerlerine devam etmek isteyen kursiyerlerin de usta öğreticilik aşamasına kadar ilerlediklerini aktardı.

Ürünlerin önce çizim ve tasarım üzerine çalışmaları hazırlandığını belirten Alev, "Daha sonra hem teoride hem pratikte kalıpları gösteriyoruz. Onlar biçilip dikilip hazırlanıyor. Şu anda defileye sunacağımız birçok kıyafetimiz hazır" dedi. - DİYARBAKIR