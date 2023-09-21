Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilirler.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinden yapılan duyuruya göre, 8-14 Eylül'de tercihleri alınan sınavın yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Eğitim