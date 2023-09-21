Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilirler.