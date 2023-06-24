Diplomasını dersinden kaldığı profesör babasının elinden aldı

SAMSUN - Samsun'da üniversitede öğretim üyesi olan profesör babasının stajından kalan tıp fakültesi öğrencisi Ekin Metin Böke, mezuniyette diplomasını babasının elinden aldı.

OMÜ Tıp Fakültesi'nde Ekin Metin Böke'nin dersine aynı fakültede Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi olan babası Prof. Dr. Ömer Böke giriyor. Prof. Ömer Böke, stajdan sınıfta bıraktığı oğlunun mezuniyet heyecanını paylaştı. 303 tıp fakültesi öğrencisinin mezun olduğu törende oğluna diplomasını veren baba Böke ile oğlu, duygusal anlar yaşayarak birbirlerine sarıldılar.

"Babamın dersinden kaldım, arkadaşlarım benimle dalga geçti"

Öğrencilik döneminde babasından bir ayrımcılık görmediğini, hatta stajından kaldığı için arkadaşları tarafından dalga geçildiğini belirten çiçeği burnundaki doktor Ekin Metin Böke, "Annem de babam da bu üniversiteden ve bölümden mezun. Onların mezun olduğu okul ve bölümden mezun olmak da benim için ayrı bir gurur. Babam benim dersime de girdi. Hatta babamın dersinden kaldım. Prof. Dr. Olan babam, stajından beni bıraktı. Bu durum arkadaşlar arasında biraz da dalga geçme konusu oldu. Şu anda da mezun olduk. Babamı her zaman yol gösterici olarak görüyorum. Diplomamı da onun elinden almak ayrı bir mutluluk oldu" dedi.

"Evladımla meslektaş olmak başka bir boyut"

Evladının mezuniyetine şahit olmak ve ona hocalık yapmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ömer Böke ise "İnsanın hem baba hem de hoca olması çok güzel bir duygu. Çocuğunuzun üretkenliğini, başarısını görmesi bir bananın en çok istediği şey. Tıp fakültesi ise apayrı bir olay. Tıp fakültesi bir el verme olayı. Çünkü burası tamamen bir meslek eğitim yeri. Hem doğduğunda el verip hem de mesleğinde el verilmesi benim adıma çok kıymetli bir durum. Bir de evladınızla meslektaş olunca başka bir boyut da yakalamış oluyorsunuz. Birlikteliğiniz güçleniyor. Tüm babaların buna benzer bir durum yaşamasını diliyorum" diye konuştu.

Baba ve oğulun diploma törenindeki duygusal anları, diğer öğrenciler ve törene katılan aileler tarafından da dakikalarca alkışlandı.