Divan Araştırma ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen Diplomasi Akademisi'nde gerçekleştirilen söyleşide, 40 öğrenci Anadolu Ajansı'nda diplomasi muhabiri olmanın detaylarını öğrendi.

Divan Araştırma ve Eğitim Derneğinin koordinasyonunda düzenlenen Diplomasi Akademisi'nden 40 öğrencinin katılımıyla Anadolu Ajansında (AA) "Diplomasi Muhabiri Olmak" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

AAtölye'deki söyleşi, AA Haber Akademisi Uzmanı Talha Yavuz tarafından ajansı anlatan sunumla başladı, AA'nın tanıtım videosu gösterildi.

AA Diplomasi Muhabiri Muhammet Tarhan da öğrencilere diplomasi muhabirliğiyle ilgili tecrübelerini aktardı.

Tarhan, "diplomasinin" uluslararası siyasi ve hukuki iletişim olduğunu belirterek, diplomasi muhabirlerinin temel görevinin bu süreçleri takip etmek olduğunu söyledi.

Diplomasi muhabirlerinin uluslararası zirveleri takip ettiklerini kaydeden Tarhan, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumlarla da yakın temas halinde olduklarını anlattı.

Tarhan, diplomasi muhabirlerinin Dışişleri Bakanlığının çalışma sistemi ve yapısını iyi bilmeleri gerektiğini vurguladı.

Diplomasi muhabirlerinin başarılı bir röportaja imza atmak amacıyla yoğun çaba göstermeleri gerektiğini dile getiren Tarhan, bu konunun farklı kurumlarda çalışan diplomasi muhabirleri için rekabet alanı oluşturduğunu kaydetti.

Röportaj sırasında gündeme damga vuracak soruların yöneltilmesi gerektiğini söyleyen Tarhan, bunun için gündemi yakından takip etmek ve uluslararası ilişkilerle ilgili güçlü bir bilgi birikimine sahip olmak gerektiğini belirtti.

Tarhan, "Diplomasi muhabirliğinde en önemli noktalardan biri dış politikanın takibidir." dedi.

Uluslararası olaylarda Dışişleri Bakanlığının tepkisinin dikkatli incelenmesi gerektiğine işaret eden Tarhan, dış siyasetin yanı sıra iç siyaset ve dünyada farklı alanlardaki gelişmelerin takibinin de önemini vurguladı.

Tarhan, uluslararası basının düzenli taranması gerektiğine ve olayları farklı perspektiflerden incelemenin önemine dikkati çekti.

Diplomasi muhabirliği alanında da zorlukların bulunduğunu belirten Tarhan, bir röportaj talebinin reddedilmesi veya gerçekleştirilen röportajın dikkat çekmemesinin muhabirlerin istemediği durumlar olduğunu anlattı.

Tarhan, röportajlarda bunlardan kaçınmak için nokta atışı soruların yöneltilmesi ve zamanın iyi kullanılması gerektiğine işaret etti.

Öte yandan Tarhan, uluslararası ilişkiler mezunlarının diplomasi muhabirliği için avantaj sahibi olduğunu sözlerine ekledi.

AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, kariyer önerilerinde bulundu.

AAtölye'de düzenlenen "Diplomasi Muhabiri Olmak" konulu söyleşi, soru ve cevaplarla sona erdi.