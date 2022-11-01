Digital Marketing Academy 2022, yeni, kapsamlı ve eğitici

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü bünyesindeki Marka ve Pazarlama Alt Kurulu tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan Digital Marketing Academy, dijital pazarlamanın temellerinden, pazarlamanın geleceğine doğru serüvene çıkararak dijital pazarlama meraklılarına 6 günlük kapsamlı bir deneyim yaratmayı hedefliyor.

Dijital pazarlama 101, Web 3.0 ile pazarlama, yapay zeka destekli içerik pazarlaması gibi konularla alanında yetkin isimleri ağırlayarak dijital pazarlama alanına ilgi duyan herkese kapılarını açıyor.

New route created: Beyond Digital mottosuyla yola çıkan akademi 15-18 Kasım tarihlerinde, dört gün boyunca sektörün önde gelen isimleri tarafından verilecek eğitimler ile dijital pazarlamayı tam anlamıyla öğrenmek isteyen öğrenci ve mezunlara ışık tutuyor olacak. Eğitim sürecinin devamında 19-20 Kasım tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te yüz yüze olarak düzenlenecek olan workshoplar ile interaktif bir ortamda network edinme ve öğrendiklerini deneyime dönüştürma fırsatı yakalıyor olacaklar. DMA, Digital Marketing 101, SEO, SEM, Google Analytics & Ads, Dijital Pazarlama Trendleri, Tiktok, META, Influencer Marketing, Yapay Zeka Destekli Content Marketing, Geleceğin Pazarlama Teknolojileri, Metaverse'de Pazarlama, Çerezler ve Güvenlik, Big Data, Facebook ve Youtube gibi dijital pazarlama alanında vereceği kapsamlı eğitimleri ve workshopları sizlerle...

-Eğitim süreci: 15-18 Kasım tarihleri arasında online olarak gerçekleşecektir.

-Workshop süreci: 19-20 Kasım tarihlerindeki workshoplar Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te yüz yüze gerçekleşecektir.

Etkinlik sertifikalı ve Türkçedir!

* 4 günlük eğitimlere katılan herkes sertifika alma hakkına sahiptir.

Digital Marketing Academy 2022'ye katıl, sen de serüvene başla.