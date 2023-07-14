Dicle Üniversitesi'nden 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi tarafından 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen mevlit programında, FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı ve mevlit okundu. Programa katılanlara meyve suyu ve lokum ikram edildi.