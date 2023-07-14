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Dicle Üniversitesi'nden 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı

Eğitim Haberleri

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi tarafından 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen mevlit programında, FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı ve mevlit okundu. Programa katılanlara meyve suyu ve lokum ikram edildi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi tarafından 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, cuma namazından önce İlahiyat Fakültesi Camisi'nde FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşenler dualarla anıldı, mevlit okundu.

Programa katılanlara meyve suyu ve lokum ikram edildi.

Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, rektör yardımcıları, dekanlar, şube müdürleri, akademisyenler ve personeller katıldı.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Eğitim

Dicle Üniversitesi Diyarbakır Eğitim Haberler

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